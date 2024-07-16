В московском хостеле произошло массовое отравление: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нового массового отравления в Москве. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, ЧП произошло накануне – не менее 15 человек были доставлены в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления из хостела на Дмитровском шоссе.