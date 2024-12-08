Двойной гол, но не в ворота: футбольные пасы, которые лишают пива

Футболист делает пас, и мяч летит за пределы поля, выбивая пиво из рук зрителя. Но на этом веселье не заканчивается — другой парень, пытаясь пнуть мяч, также сталкивается с неудачей и сбивает пиво из рук еще одного зрителя.
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