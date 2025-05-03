Библиотека «Малоохтинская» откроется 7 мая после капремонта

Открытие пройдет в формате театрализованной читки воспоминаний ленинградцев После капитального ремонта 7 мая вновь откроет свои двери библиотека «Малоохтинская» на Новочеркасском проспекте, 49/20, рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
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