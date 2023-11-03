Адвокат Данилов заявил о риске долгов даже по неиспользуемой кредитке

Долги по кредитной карте могут появляться, даже в том случае если клиент ее не использует. Об этом в интервью агентству "Прайм" заявил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.
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