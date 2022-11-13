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Чемпионат Казахстана по хоккею. «Сарыарка» сыграет с «Иртышом», «Номад» против «Горняка»

Чемпионат Казахстана по хоккею. «Сарыарка» сыграет с «Иртышом», «Номад» против «Горняка»

Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь. Сарыарка – Иртыш – 17:00 Номад – Горняк – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

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