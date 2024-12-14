Кир Стармер призвал страны G7 усилить давление на Россию

Лидеры стран G7 должны усилить давление на Россию. Об этом 14 декабря заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, заявление которого опубликовала его канцелярия по итогам прошедшей виртуальной встречи лидеров G7.
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