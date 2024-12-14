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Кир Стармер призвал страны G7 усилить давление на Россию

Кир Стармер призвал страны G7 усилить давление на Россию

Лидеры стран G7 должны усилить давление на Россию. Об этом 14 декабря заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, заявление которого опубликовала его канцелярия по итогам прошедшей виртуальной встречи лидеров G7.

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