Редкие издания Пушкина исчезают из библиотек по всей Европе

В книгохранилищах Европы замечены пропажи десятков ценных русских книг, пишет NYT. Полиция попыталась установить, кто похитители и что ими движет: деньги, геополитика, страсть к коллекционированию, или дело в простой халатности сотрудников библиотек.
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