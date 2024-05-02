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Мировое обозрение

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Редкие издания Пушкина исчезают из библиотек по всей Европе

Редкие издания Пушкина исчезают из библиотек по всей Европе

В книгохранилищах Европы замечены пропажи десятков ценных русских книг, пишет NYT. Полиция попыталась установить, кто похитители и что ими движет: деньги, геополитика, страсть к коллекционированию, или дело в простой халатности сотрудников библиотек.

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