Подробности по делу гражданина Азербайджана, сбежавшего из аэропорта Кишинева

Пограничная полиция сообщает дополнительную информацию об инциденте, зафиксированном в Международном аэропорту Кишинева, когда гражданин Азербайджана нарушил государственную границу, незаконно въехав в Республику Молдова.
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