"Зеленский в отчаянии": в США рассказали, чему радуется Залужный

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рад своем увольнению, потому что так он не будет нести ответственность за поражение украинских военных на поле боя, заявил экс-советник американского госсекретаря Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.