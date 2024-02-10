"Зеленский в отчаянии": в США рассказали, чему радуется Залужный

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рад своем увольнению, потому что так он не будет нести ответственность за поражение украинских военных на поле боя, заявил экс-советник американского госсекретаря Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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