Диаспоры учат русских жизни: Этническая мафия проникает в школы

Гарибян Сусанна Школу проверить от и до, всех учителей и директора в первую очередь. Директора за заключение такого договора уволить без права работать в системе образования. Набрать в школу новый коллектив, нельзя подобные эксперименты разрешать в русских школах.

Ирина Черных Если этническая мафия способна научить чему то достойному, то пусть научит. Если это только выпендрёж, то пусть помолчат и не мешают, без них разберёмся.