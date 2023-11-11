Алексей Кочетков возмущён тем, что диаспоры учат русских людей жизни. Он забил тревогу, указав на то, что, по сути, этническая мафия проникает в школы России.
Диаспоры учат русских жизни: Этническая мафия проникает в школы
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Школу проверить от и до, всех учителей и директора в первую очередь. Директора за заключение такого договора уволить без права работать в системе образования. Набрать в школу новый коллектив, нельзя подобные эксперименты разрешать в русских школах.
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10 час.
Ирина Черных
Если этническая мафия способна научить чему то достойному, то пусть научит. Если это только выпендрёж, то пусть помолчат и не мешают, без них разберёмся.
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9 час.
Мария Беликова
Стравливайте дальше народ с властью! Не забудьте, что Путин виноват, что без Майдана дальше жить нельзя!
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2 час.
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