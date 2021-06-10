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Мягкость Лаврова на исходе, Западу следует включить здравый смысл

Мягкость Лаврова на исходе, Западу следует включить здравый смысл

Брюссель «перефразирует» свои методички и намерен дальше идти по пути раскола российской общественности.

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Алекс М
Неужели пальчик устал грозить пиндосвм?
Валентин Щербаков
Видно этого сосуна Сассоли так отпедерасили, что он теперь перебрался из Италии в кружок гейропейских шавок.
МАГОМЕД ГУСЕЙНОВ
Да он же Сосунок!
Борис Осипов
Юрий М
Борис Красавчик!!!!!

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