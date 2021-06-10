Мягкость Лаврова на исходе, Западу следует включить здравый смысл

Сергей ЕПолитикаМягкость Лаврова на исходе, Западу следует включить здравый смыслБрюссель «перефразирует» свои методички и намерен дальше идти по пути раскола российской общественности.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлекс МНеужели пальчик устал грозить пиндосвм?Валентин ЩербаковВидно этого сосуна Сассоли так отпедерасили, что он теперь перебрался из Италии в кружок гейропейских шавок.МГМАГОМЕД ГУСЕЙНОВДа он же Сосунок!БОБорис ОсиповЮМЮрий МБорис Красавчик!!!!!Комментировать
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