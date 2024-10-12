Foreign Policy: после взятия Красноармейска экономика Украины рухнет

Украинская экономика не выдержит потерю Красноармейска (украинское название – Покровск), сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на исполнительного директора украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислава Зинченко.
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