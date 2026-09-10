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Царьград

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В Казахстане создадут совет по этике: депутатов ждут штрафы и запреты

В Казахстане создадут совет по этике: депутатов ждут штрафы и запреты

В Казахстане появится новый орган, который займётся вопросами соблюдения депутатской этики. О планах по его формированию рассказала Дания Еспаева, занимающая пост вице-спикера Курултая.

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