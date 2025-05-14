В Татарстане некоторые пенсионеры могут получить социальную доплату к пенсии

В Татарстане часть пенсионеров может получить социальную доплату к пенсии, передает «Татар-информ». Социальную доплату могут получить неработающие пенсионеры, чей общий доход — включая пенсию и соцвыплаты — ниже установленного в регионе прожиточного минимума.
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