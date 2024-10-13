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Госдума рассмотрит предоставление ветеранам СВО одной льготы

Госдума рассмотрит предоставление ветеранам СВО одной льготы

Депутаты Государственной думы России внесут на рассмотрение законопроект о предоставлении участвующим в спецоперации (СВО) военнослужащим и добровольцам права на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно.

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