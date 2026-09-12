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Военное обозрение

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Десять тысяч за подлодку: почему одна и та же цель стоила по-разному

Десять тысяч за подлодку: почему одна и та же цель стоила по-разному

Государство платило за подтверждённый результат. Но у каждого ведомства была своя таблица — одна и та же цель попадала в разные строки в зависимости от того, кто её уничтожил.

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