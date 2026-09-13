Иракские силовики обнаружили платформу для запуска БПЛА по нефтепроводу

Глава пресс-службы органов безопасности Ирака Саад Маан заявил, что силовики обнаружили и конфисковали платформу, с которой были запущены беспилотники для атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии.
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