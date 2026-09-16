Всё таки, хотелось бы понять,что за больной человек месяцами пишет от имени канала Торезский кряж,то что оно больное,это понятно,но, хотелось бы лично увидеть лицо этого смелого парня,и да, болезнь же не освобождает от ответственности за такого рода сообщения в личку, только если суд не признает его невменяемым).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИК В Госдуме отказал...
- ⚡️У бывшего мэра ...
- АЛ Новая мода на шар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым