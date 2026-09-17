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Царьград

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Огромный "котёл" не прорвать. У бойцов осталось только два варианта

Огромный "котёл" не прорвать. У бойцов осталось только два варианта

Котёл для ВСУ в Харьковской области, где украинские войска находятся под постоянным огнём русской артиллерии, авиации и дронов, стал крупнейшим по площади за время спецоперации.

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