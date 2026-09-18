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Царьград

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ФИФА может выделить по $10 млн федерациям после анализа средств

ФИФА может выделить по $10 млн федерациям после анализа средств

Президент ФИФА Джанни Инфантино получил просьбу выделить по $10 млн каждой из 211 федераций. УЕФА и КОНКАКАФ считают, что резервы ФИФА могут вырасти до $6 млрд.

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