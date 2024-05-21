Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Глава МИД Германии Анналена Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом, сообщает Der Spiegel. В ходе своей пятой поездки на Украину с начала спецоперации Бербок заявила о сложной ситуации в стране и солидарность Германии с Украиной.