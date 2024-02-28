Наемники из США заявили о готовности свергнуть Зеленского

REUTERS/Valentyn Ogirenko Наемники из США Бред Кендалл и Джейсон Фриман в ходе разговора с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявили о готовности свергнуть президента Украины Владимира Зеленского.