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«Флагшток» аннулирует все билеты и промокоды, купленные на сторонних ресурсах

«Флагшток» аннулирует все билеты и промокоды, купленные на сторонних ресурсах

Это связано с участившимися случаями мошенничества. В общественном пространстве «Флагшток» предупредили петербуржцев и гостей Северной столицы о мерах по борьбе со спекулянтами и мошенниками, активизировавшимися в новогодние праздники.

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