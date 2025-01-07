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Закон, порядок, государство

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Снайперы группировки войск «Восток» прикрыли огнем наших штурмовиков при захвате опорного пункта

Снайперы группировки войск «Восток» прикрыли огнем наших штурмовиков при захвате опорного пункта

Получив информацию о противнике, военнослужащие в составе боевых пар выдвинулась в район выполнения задачи, где определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава.

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