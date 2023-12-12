Слабоумие и отвага: США вне эпохи Киссинджера

На неделе ушёл из жизни экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Безотносительно к тому, как лично каждый относится к этому человеку, смело можно говорить о том, что вместе с Киссинджером ушла эпоха, когда Штаты ориентировались на свои интересы и понимали, что мир с одним геополитическим полюсом, мир с одним полюсом силы – то, что способно вызвать значительную турбулентность, даже если сами США на этом полюсе будут находиться.