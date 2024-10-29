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Закон, порядок, государство

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В Красноярском крае вынесено решение о прекращении гражданства РФ осуждённому за незаконный оборот наркотиков мужчине

Сотрудниками Главного управления МВД по Красноярскому краю приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации натурализованному иммигранту, осужденному за совершение преступления.

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