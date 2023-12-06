«И, взвившись, занавес шумит…»: какие театры можно и важно посетить в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург неслучайно называют культурной столицей России. Пусть это звучит немного пафосно и в определенной мере является данью безвозвратно ушедшим временам, однако среди всего разнообразия объектов культуры в Северной Пальмире — музеев, дворцов, выставочных залов, литературных кафе, филармоний и музыкальных клубов, как и прежде особого внимания заслуживает богатая театральная жизнь.