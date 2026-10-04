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Иран работает над увеличением дальности своих ракет после нападения США

Иран работает над увеличением дальности своих ракет после нападения США

Вооружённые силы Ирана после развязанной США войны начали работу над увеличением дальности своих баллистических ракет.

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