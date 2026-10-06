"Помог чем смог" или "не сбивайте, отправят в махру": два психотипа военного ВСУ

Российский морпех из группировки войск "Центр" с позывным Лада рассказал, как сбил разведывательный беспилотник "Лелека" ВСУ, на крыле которого операторы написали просьбу не уничтожать аппарат.
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