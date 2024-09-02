БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Операция «Олива». Как 15-я группа армий штурмовала Готскую линию

Операция «Олива». Как 15-я группа армий штурмовала Готскую линию

Солдаты 3-й Греческой горной бригады в бою на улице Римини. 21 сентября 1944 г. На север. Ливорно – Флоренция С целью развития большого наступления на Западном фронте (Франция), союзное командование отказалось от решительного наступления в Италии и на Балканах.

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