Отечественного производителя поддерживают личным рублём — скромные авто покупают те, кто не ворует

Декларации о доходах и имуществе — радар, указывающий народу на добросовестность кандидатов Сергей Аксёнов На фото: Леонид Калашников (КПРФ), на площадке АО «АвтоВАЗ» (Фото: сайт КПРФ) Кандидаты в депутаты от КПРФ в большей степени, чем представители других партий, поддерживают отечественный автопром личным рублём.