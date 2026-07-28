БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Отечественного производителя поддерживают личным рублём — скромные авто покупают те, кто не ворует

Отечественного производителя поддерживают личным рублём — скромные авто покупают те, кто не ворует

Декларации о доходах и имуществе — радар, указывающий народу на добросовестность кандидатов Сергей Аксёнов На фото: Леонид Калашников (КПРФ), на площадке АО «АвтоВАЗ» (Фото: сайт КПРФ) Кандидаты в депутаты от КПРФ в большей степени, чем представители других партий, поддерживают отечественный автопром личным рублём.

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