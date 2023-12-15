Сергей Соседов признался в растрате сил: «Вместо меня взяли Пригожина»

Вслед за комментарием продюсера Иосифа Пригожина из самолета, которое он дал нам по пути из больницы в Минск на запись шоу «Фактор Бай», «МК» связался с предыдущим наставником белорусского музыкального проекта Сергеем Соседовым.
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