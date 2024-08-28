Минобороны России отчиталось о поставках для защищающей Курскую область группировки войск

В защищающую Курскую область группировку войск поставлены приборы приборы разведки и наблюдения. О поставках сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.
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