Теплая осень оставляет клещам шанс: опасность сохраняется до снега

Похолодание само по себе не означает, что сезон клещей закончился. В центральной России риск заражения клещевым боррелиозом может сохраняться до тех пор, пока не установится устойчивый и плотный снежный покров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым