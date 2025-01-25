Фицо: треть участников антиправительственных митингов в Словакии – украинцы

REUTERS/Radovan Stoklasa Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире передачи "Субботние диалоги" на радио STVR заявил, что треть участников антиправительственных митингов в стране является гражданами Украины.
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