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Фицо: треть участников антиправительственных митингов в Словакии – украинцы

Фицо: треть участников антиправительственных митингов в Словакии – украинцы

REUTERS/Radovan Stoklasa Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире передачи "Субботние диалоги" на радио STVR заявил, что треть участников антиправительственных митингов в стране является гражданами Украины.

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