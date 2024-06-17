Арестованный в России американец Блэк не признал вину в угрозе убийством девушке

В суде он общался при помощи переводчика Военнослужащий США Гордон Блэк не стал признавать вину в угрозе убийством своей девушке, вину в краже признал частично: умысла не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда Владивостока.
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