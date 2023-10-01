Врач-кардиолог рассказал об опасности низкого давления

Профессор Евгений Шляхто рассказал россиянам об опасности низкого давления. По словам президент Российского кардиологического общества, низкое давление сопровождает многих людей в течение всей жизни и традиционно считается менее опасным, чем гипертония.
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