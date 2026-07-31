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В Минске высмеяли планы Киева возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко

В Минске высмеяли планы Киева возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко

Зампред постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич высмеял планы Киева возбудить уголовное дело в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко.

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