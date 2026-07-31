Зампред постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич высмеял планы Киева возбудить уголовное дело в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии