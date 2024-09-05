Новая версия бронеавтомобиля «Ахмат» будет оснащена усовершенствованными шасси, трансмиссией и двигателем

Бронированная машина З-СТС «Ахмат» в скором времени будет выпускаться в двух версиях: базовой и с усовершенствованными трансмиссией и двигателем, о чем рассказал генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров.
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