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Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС...I

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Победителем фестиваля научных и творческих идей 2023-2024 учебного года стал ученик нашей школы

Победителем фестиваля научных и творческих идей 2023-2024 учебного года стал ученик нашей школы

Фестиваль научных и творческих идей 2023-2024 учебного года стал важным событием для нашей школы. Проект «Могут ли металлы взаимодействовать друг с другом?» стал победителем один из наших учеников, Кирилл Гордеев из 3 класса, занял первое место.

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