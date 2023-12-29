Победителем фестиваля научных и творческих идей 2023-2024 учебного года стал ученик нашей школы

Фестиваль научных и творческих идей 2023-2024 учебного года стал важным событием для нашей школы. Проект «Могут ли металлы взаимодействовать друг с другом?» стал победителем один из наших учеников, Кирилл Гордеев из 3 класса, занял первое место.
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