Победителем фестиваля научных и творческих идей 2023-2024 учебного года стал ученик нашей школы

Фестиваль научных и творческих идей 2023-2024 учебного года стал важным событием для нашей школы. Проект «Могут ли металлы взаимодействовать друг с другом?» стал победителем один из наших учеников, Кирилл Гордеев из 3 класса, занял первое место.