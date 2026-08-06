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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шварца правильно назначили в «Динамо», но не все зависит от тренера – играют футболисты. Гусев неприлично оскорблял Карпина – пускай доказывает в Первой лиге». Геннадий Морозов о клубе

Бывший защитник «Динамо» Геннадий Морозов высказался про главного тренера команды Сандро Шварца . – Шварца правильно назначили в « Динамо ».

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