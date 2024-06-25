В ВС РФ поступила партия новейших колесных гаубиц «Мальва»

Ростех передал Вооруженным силам Российской Федерации партию новейших самоходных гаубиц «Мальва». Эти артиллерийские установки предназначены для поражения командных пунктов, систем противовоздушной обороны, колонн бронетехники и живой силы противника.
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