Губернатор Александр Цыбульский вручил благодарственные письма ветеранам движения. В юбилейном году в составе 87 отрядов работали около тысячи студентов и школьников.
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