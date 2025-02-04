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Военное обозрение

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«Надеемся, что будут полезны»: Япония приняла решение поддержать Украину поставкой техники из наличия Сил самообороны

«Надеемся, что будут полезны»: Япония приняла решение поддержать Украину поставкой техники из наличия Сил самообороны

Японцы уже передавали ВСУ крупные партии внедорожников и самосвалов.

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