Россияне признались, о каких безрассудных поступках жалеют больше всего

МОСКВА, 8 января, ФедералПресс. Россияне в 2023 году чаще совершали безрассудные поступки. Больше всего граждане недовольны спонтанными покупками, влюбленностями и ремонтом, следует из исследования SuperJob.
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