В Ленобласти пройдет межрегиональный фольклорный фестиваль «Птицы Благовещенья»

6 и 7 апреля В эти выходные в Доме народного творчества Ленинградской области пройдет Межрегиональный фестиваль детских и молодежных фольклорных коллективов «Птицы Благовещенья», сообщила пресс-служба Комитета по культуре и туризму Ленобласти.