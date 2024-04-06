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Петербургский дневник

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В Ленобласти пройдет межрегиональный фольклорный фестиваль «Птицы Благовещенья»

В Ленобласти пройдет межрегиональный фольклорный фестиваль «Птицы Благовещенья»

6 и 7 апреля В эти выходные в Доме народного творчества Ленинградской области пройдет Межрегиональный фестиваль детских и молодежных фольклорных коллективов «Птицы Благовещенья», сообщила пресс-служба Комитета по культуре и туризму Ленобласти.

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