Сможет вернуться и работать: медик заявил, что заболевание Заворотнюк не является опасным

Актриса Анастасия Заворотнюк долгое время борется с серьезным заболеванием. Многие интернет — врачи и специалисты другого рода не стесняясь делают заявления, отмечая, что хороших прогнозов ждать не стоит.
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