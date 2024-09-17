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Onet: в Польше удивилась масштабами тайных богатств Кремля

Onet: в Польше удивилась масштабами тайных богатств Кремля

Несмотря на многочисленные санкции Запада, Россия смогла тайно собрать значительные богатства. Политологи из Польши указывают на огромные суммы, заработанные за последние годы на экспорте энергоносителей и другого сырья.

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