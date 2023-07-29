Ровер передал с Марса изображение детали с зазубринами, но официально людей в этой части планеты еще не было

Денис Викторович

В последнее время, ученное сообщество ведёт себя как сборище религиозных фанатиков. Да смиритесь вы наконец с тем, что все ваши теории о появлении человека на земле, лишь ускользающий вымысел! Хватит врать и притягивать за уши ахинею! Это антинаучно.