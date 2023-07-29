TRENDYMEN

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Ровер передал с Марса изображение детали с зазубринами, но официально людей в этой части планеты еще не было

Ровер передал с Марса изображение детали с зазубринами, но официально людей в этой части планеты еще не было

Ученые уже 3 месяца продолжают изучать странный объект на Марсе, который был найден аппаратом Curiosity.

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Комментарии
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Денис Викторович
В последнее время, ученное сообщество ведёт себя как сборище религиозных фанатиков. Да смиритесь вы наконец с тем, что все ваши теории о появлении человека на земле, лишь ускользающий вымысел! Хватит врать и притягивать за уши ахинею! Это антинаучно.
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10 час.
Alexander Kneper
Александр К. Ну конечно, ведь давно известно, что людей создал Великий Макаронный Монстр;))
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2 час.
AK
Alexander Kneper
Александр К. Ну конечно, Илоша! Слетай на Марс осмотрись. Там тебя давно ожидает уютная палата с Александром Македонским и Наполеоном 😇
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2 час.

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