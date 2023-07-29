Ровер передал с Марса изображение детали с зазубринами, но официально людей в этой части планеты еще не было
Ученые уже 3 месяца продолжают изучать странный объект на Марсе, который был найден аппаратом Curiosity.
Комментарии
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В последнее время, ученное сообщество ведёт себя как сборище религиозных фанатиков. Да смиритесь вы наконец с тем, что все ваши теории о появлении человека на земле, лишь ускользающий вымысел! Хватит врать и притягивать за уши ахинею! Это антинаучно.
Александр К.
Ну конечно, ведь давно известно, что людей создал Великий Макаронный Монстр;))
Александр К.
Ну конечно, Илоша! Слетай на Марс осмотрись. Там тебя давно ожидает уютная палата с Александром Македонским
и Наполеоном 😇
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