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Хитрец заплатил 200 долларов за одну ночь в отеле, а потом 5 лет жил там бесплатно

Хитрец заплатил 200 долларов за одну ночь в отеле, а потом 5 лет жил там бесплатно

В июне 2018 года Микки Баррет остановился на одну ночь в знаменитом отеле The New Yorker. Мужчина заплатил за номер 200 долларов, но воспользовался небольшой уловкой и сумел прожить в гостинце целых 5 лет, причем не платил за это уже ни цента.

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Михаил Васильев
Одно слово: Еврей!
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18 час.
ВИ
Виктория Иванова
Не в бровь, а в глаз! 😜
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