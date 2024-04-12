Хитрец заплатил 200 долларов за одну ночь в отеле, а потом 5 лет жил там бесплатно

В июне 2018 года Микки Баррет остановился на одну ночь в знаменитом отеле The New Yorker. Мужчина заплатил за номер 200 долларов, но воспользовался небольшой уловкой и сумел прожить в гостинце целых 5 лет, причем не платил за это уже ни цента.